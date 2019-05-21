Ассоциация свиноводов предлагает фермерам онлайн-проверку на биобезопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Производители свинины могут проверить биобезопасность хозяйств онлайн. Для этого нужно заполнить соответствующий опросник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Свиноводы Украины".
Опросник интерактивный. По результатам ответов и полученных за них баллов система определяет уровень биобезопасности (низкий, удовлетворительный, хороший и высокий) и генерирует отчет с индивидуальными рекомендациями, которые можно скачать и распечатать.
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"Онлайн-опросник удалось создать благодаря аудитам биобезопасности отечественных свинохозяйств, которые специалисты ассоциации "Свиноводы Украины" проводили вместе с лучшими отечественными и зарубежными экспертами с 2015-го. Благодаря ему каждый производитель свинины в Украине имеет возможность еще раз проанализировать внедренные меры биобезопасности, выявить недостатки и получить готовую "карту действий" по их исправлению. Аналогов таких систем в мире нет. Надеемся, отечественный производитель оценит преимущества этого опросника", - прокомментировала президент ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко.
Проверить защищенность своего хозяйства можно по ссылке.
Напомним, Минагрополитики более года игнорирует Программу борьбы с АЧС.
По подсчетам экспертов, болезнь уже помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от АЧС превышают 1 млрд грн.
Неспособность же власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному подорожанию свинины и сала, констатируют специалисты.