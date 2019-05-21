Ассоциация свиноводов предлагает фермерам онлайн-проверку на биобезопасность

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 58853 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75684 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89314 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122320 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111461 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144620 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130127 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130196 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Ассоциация свиноводов предлагает фермерам онлайн-проверку на биобезопасность

Ассоциация свиноводов предлагает фермерам онлайн-проверку на биобезопасность

Киев  •  УНН

 • 8708 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Производители свинины могут проверить биобезопасность хозяйств онлайн. Для этого нужно заполнить соответствующий опросник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Свиноводы Украины".

Опросник интерактивный. По результатам ответов и полученных за них баллов система определяет уровень биобезопасности (низкий, удовлетворительный, хороший и высокий) и генерирует отчет с индивидуальными рекомендациями, которые можно скачать и распечатать.

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"Онлайн-опросник удалось создать благодаря аудитам биобезопасности отечественных свинохозяйств, которые специалисты ассоциации "Свиноводы Украины" проводили вместе с лучшими отечественными и зарубежными экспертами с 2015-го. Благодаря ему каждый производитель свинины в Украине имеет возможность еще раз проанализировать внедренные меры биобезопасности, выявить недостатки и получить готовую "карту действий" по их исправлению. Аналогов таких систем в мире нет. Надеемся, отечественный производитель оценит преимущества этого опросника", - прокомментировала президент ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко.

Проверить защищенность своего хозяйства можно по ссылке.

Напомним, Минагрополитики более года игнорирует Программу борьбы с АЧС.

По подсчетам экспертов, болезнь уже помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от АЧС превышают 1 млрд грн.

Неспособность же власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному подорожанию свинины и сала, констатируют специалисты.

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