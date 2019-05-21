Асоціація свинарів пропонує фермерам онлайн-перевірку на біобезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Виробники свинини можуть перевірити біобезпеку господарств онлайн. Для цього потрібно заповнити відповідний опитувальник, передає УНН із посиланням на прес-службу асоціації "Свинарі України".
Опитувальник інтерактивний. За результатами відповідей і отриманих за них балів система визначає рівень біобезпеки (низький, задовільний, добрий та високий) та генерує звіт з індивідуальними рекомендаціями, які можна завантажити і роздрукувати.
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"Онлайн-опитувальник вдалося створити завдяки аудитам біобезпеки вітчизняних свиногосподарств, які фахівці асоціації "Свинарі України" проводили разом з кращими вітчизняними та закордонними експертами з 2015-го. Завдяки йому кожен виробник свинини в Україні має можливість ще раз проаналізувати впроваджені заходи біобезпеки, виявити недоліки та отримати готову "карту дій" з їхнього виправлення. Аналогій таких систем у світі немає. Сподіваємося, вітчизняний виробник оцінить переваги цього опитувальника", — прокоментувала президент асоціації "Свинарі України" Оксана Юрченко.
Перевірити захищеність свого господарства можна за посиланням.
Нагадаємо, Мінагрополітики понад рік ігнорує Програму боротьби з АЧС.
За підрахунками експертів, хвороба вже завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки від АЧС перевищують 1 млрд грн.
Нездатність же влади ефективно реагувати на поширення хвороби призвела до значного подорожчання свинини і сала, констатують фахівці.