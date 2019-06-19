Ассоциация, конфликт и три президента: чего ждать от саммита ЕС-Украина в Киеве

"После визита президента Зеленского в Брюссель было объявлено, что 8 июля в Киеве состоится саммит. Обычно в саммитах принимают участие президенты, поэтому в Киев должен прибыть президент Юнкер и президент Туск", - сказал он.

По словам дипломата, пока неясно, кого еще со стороны Европейского Союза следует ждать в Киеве в эти даты; он от метил, что это может быть высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини или кто-то из вице-президентов Еврокомиссии.

"Но обычно именно президенты всегда посещают саммиты. Я ожидаю, что они приедут в Киев", - сказал он.

Собеседник УНН так же сделал несколько предположений относительно будущей повестки дня мероприятия.

"Пока повестку дня не объявили, но обычно во время саммитов мы говорим о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, это главная тема. Мы также обсудим вопросы конфликта (на Донбассе – ред.) и все вопросы двусторонней повестки дня между ЕС и Украиной, реформы и так далее", - добавил он.

Как сообщал УНН, в начале месяца Президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель, где встретился с европейскими лидерами и партнерами Украины, а так же обсудил поддержку Украины на международной площадке.