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Асоціація, конфлікт і три президенти: чого чекати від саміту ЄС-Україна в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. На саміт ЄС-Україна, який пройде в Києві 8 липня, з високою ймовірністю можна очікувати візит президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера і президента Європейської ради Дональда Туска. У столиці вони обговорять двосторонній порядок Європейського союзу і України, розповів УНН офіційний представник ЄС.

Асоціація, конфлікт і три президенти: чого чекати від саміту ЄС-Україна в Києві

"Після візиту президента Зеленського в Брюссель було оголошено, що 8 липня в Києві відбудеться саміт. Зазвичай в самітах беруть участь президенти, тому до Києва має прибути президент Юнкер і президент Туск", - сказав він.

За словами дипломата, поки неясно, кого ще з боку Європейського Союзу слід чекати в Києві в ці дати; він зауважив, що це може бути високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні або хтось із віце-президентів Єврокомісії.

"Але зазвичай саме президенти завжди відвідують саміти. Я очікую, що вони приїдуть до Києва", - сказав він.

Співрозмовник УНН так само зробив кілька припущень щодо майбутньої порядку денного заходу.

"Поки порядку денного не оголосили, але зазвичай під час самітів ми говоримо про виконання Угоди про асоціацію з ЄС, це головна тема. Ми також обговоримо питання конфлікту (на Донбасі - ред.) І всі питання двостороннього порядку денного між ЄС і Україною, реформи тощо", - додав він.

Як повідомляв УНН, на початку місяця Президент України Володимир Зеленський відвідав Брюссель, де зустрівся з європейськими лідерами і партнерами України, а так само обговорив підтримку України на міжнародній майданчику.

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