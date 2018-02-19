Асад и сирийские курды договорились вместе противостоять турецкой армии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64730 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79270 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82004 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107825 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100526 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111575 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122816 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134348 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Асад и сирийские курды договорились вместе противостоять турецкой армии

Асад и сирийские курды договорились вместе противостоять турецкой армии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сирийские курды и правительство Дамаска достигли соглашения о том, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкое наступление. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника возглавляемой курдами администрации на севере Сирии Бадрана Чия Курда, информирует УНН.

По его словам сирийские войска могут быть развернуты вдоль границы и могут войти в регион в течение следующих двух дней.

“Мы можем сотрудничать с любой стороной, которая предоставляет нам руку помощи в свете варварских преступлений и международного молчания”, — сообщил Чия Курд.

Он отметил, что соглашение, достигнутое с Дамаском, является чисто военным и еще не принято более широких политических мероприятий.

“Когда дело дойдет до политических и административных вопросов в регионе, это будет согласовано с Дамаском на более поздних этапах путем прямых переговоров и обсуждений”, — сказал он.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце января заявил, что, реализуя в Сирии свою военную операцию “Оливковая ветвь”, Турция не стремится к захвату сирийских земель.

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