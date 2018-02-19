Асад и сирийские курды договорились вместе противостоять турецкой армии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сирийские курды и правительство Дамаска достигли соглашения о том, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкое наступление. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника возглавляемой курдами администрации на севере Сирии Бадрана Чия Курда, информирует УНН.
По его словам сирийские войска могут быть развернуты вдоль границы и могут войти в регион в течение следующих двух дней.
“Мы можем сотрудничать с любой стороной, которая предоставляет нам руку помощи в свете варварских преступлений и международного молчания”, — сообщил Чия Курд.
Он отметил, что соглашение, достигнутое с Дамаском, является чисто военным и еще не принято более широких политических мероприятий.
“Когда дело дойдет до политических и административных вопросов в регионе, это будет согласовано с Дамаском на более поздних этапах путем прямых переговоров и обсуждений”, — сказал он.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце января заявил, что, реализуя в Сирии свою военную операцию “Оливковая ветвь”, Турция не стремится к захвату сирийских земель.