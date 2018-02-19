Асад та сирійські курди домовилися разом протистояти турецькій армії

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ. Про це повідомляє Reuters з посиланням на радника очолюваної курдами адміністрації на півночі Сирії Бадрана Чия Курда, інформує УНН.

За його словами сирійські війська можуть бути розгорнуті уздовж кордону і можуть увійти в регіон протягом наступних двох днів.

“Ми можемо співпрацювати з будь-якою стороною, яка надає нам руку допомоги в світлі варварських злочинів і міжнародного мовчання”, — повідомив Чия Курд.

Він зазначив, що угода, досягнута з Дамаском, є чисто військовою і ще не прийнято більш широких політичних заходів.

“Коли справа дійде до політичних і адміністративних питань в регіоні, це буде погоджено з Дамаском на більш пізніх етапах шляхом прямих переговорів і обговорень”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган наприкінці січня заявив, що, реалізуючи в Сирії свою військову операцію “Оливкова гілка”, Туреччина не прагне до захоплення сирійських земель.

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