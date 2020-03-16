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Артур Палатный о карантине: когда речь идет о жизни украинцев, меры не могут быть избыточными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Действия по введению карантина и временного закрытия государственных границ для иностранцев жизненно необходимыми и адекватными тем вызовам, которые стоят перед Украиной. Такое мнение в комментарии изданию высказал народный депутат Украины VII-VIII созывов, возглавлявший Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд Артур Палатный.

Он поздравил своевременную реакцию руководства государства для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Украине. “Это очень серьезный экзамен на прочность, который центральная власть пока сдаеет достойно. Слаженно действует и руководство города Киева, которое первым ввело карантин. По моему мнению, вопрос целесообразности таких решений возникать не должно, потому что меры не могут быть избыточными, когда в мире бушует пандемия и речь идет о жизни украинцев”, — сказал Артур Палатный.

Он добавил, что следующим вызовом для власти должно стать преодоление экономических последствий карантина и разработка компенсаторов для бизнеса, который понесет убытки. “Нужно искать ответ на вопрос, какой будет наша экономика после эпидемии. По всему миру правительства вводят налоговые каникулы для бизнеса или вообще снижают налоги, кредитуют малый и средний бизнес, освобождают граждан от уплаты налогов на зарплаты и тому подобное. Если Украина не предложит аналогичные меры, экономические последствия могут быть очень тяжелыми”, — добавил Артур Палатный.

В то же время он призвал украинцев ответственно относиться к собственному здоровью, заботиться друг о друге, следовать рекомендациям Минздрава и Всемирной организации здравоохранения: “Главное не паниковать и быть ответственными за себя и своих близких. Если каждый будет придерживаться правил и базовых норм поведения во время карантина, Украина с легкостью справится с локализацией инфекции”.

Напомним, сейчас в Украине подтверждено уже пять случаев заражения COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области. С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин, предусматривающий закрытие учебных заведений, запрет спортивных и культурных мероприятий, массовых собраний людей. В полночь 16 марта в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.

Украинские Национальные Новости

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