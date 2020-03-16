Артур Палатний про карантин: коли йдеться про життя українців, запобіжні заходи не можуть бути надлишковими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Дії щодо запровадження карантину та тимчасового закриття державних кордонів для іноземців є життєвонеобхідними та адекватними тим викликам, що постали перед Україною. Таку думку в коментарі виданню висловив народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний.
Він привітав своєчасну реакцію керівництва держави задля недопущення поширення коронавірусної інфекції в Україні. “Це дуже серйозний іспит на міцність, який центральна влада поки що складає гідно. Злагоджено діє і керівництво міста Києва, що першим запровадило карантин. На мою думку, питання доцільності таких рішень поставати не повинно, тому що запобіжні заходи не можуть бути надлишковими, коли в світі вирує пандемія і йдеться про життя українців”, — сказав Артур Палатний.
Він додав, що наступним викликом для влади має стати подолання економічних наслідків карантину та розробка компенсаторів для бізнесу, що понесе збитки. “Потрібно шукати відповідь на питання, якою буде наша економіка після епідемії. По всьому світу уряди запроваджують податкові канікули для бізнесу або взагалі знижують податки, кредитують малий і середній бізнес, звільняють громадян від сплати податків на зарплати, тощо. Якщо Україна не запропонує аналогічні заходи, економічні наслідки можуть бути дуже важкими”, — додав Артур Палатний.
Водночас він закликав українців відповідально ставитися до власного здоров’я, піклуватися одне про одного, дотримуватися рекомендацій МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров’я: “Головне не панікувати та бути відповідальними за себе і своїх близьких. Якщо кожний дотримуватиметься правил та базових норм поведінки під час карантину, Україна з легкістю впорається з локалізацією інфекції”.
Нагадаємо, наразі в Україні підтверджено вже п’ять випадків зараження COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області. З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин, що передбачає закриття навчальних закладів, заборону спортивних і культурних заходів, масових зібрань людей. Опівночі 16 березня в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску.