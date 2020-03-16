Артур Палатний про карантин: коли йдеться про життя українців, запобіжні заходи не можуть бути надлишковими

КИЇВ. 16 березня. УНН. Дії щодо запровадження карантину та тимчасового закриття державних кордонів для іноземців є життєвонеобхідними та адекватними тим викликам, що постали перед Україною. Таку думку в коментарі виданню висловив народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний.