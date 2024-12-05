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Арцизская община полгода борется за льготные тарифы на электроэнергию

Арцизская община полгода борется за льготные тарифы на электроэнергию

Киев  •  УНН

 • 1987 просмотра

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Городской совет арцига обращается к вышестоящим инстанциям за внедрением льгот на электроэнергию для негазифицированных районов. Глава Одесской ОГА Олег Кипер пообещал помочь, направив обращение премьер-министру.

Уже полгода Арцизский городской совет Одесской области обращается в вышестоящие инстанции с требованием внедрить льготы на тарифы за электроэнергию для негазифицированных районов. Безуспешно, поскольку Минэнерго обращение жителей региона игнорирует, предоставляя в ответ формальные отписки. Помочь в решении этого вопроса пообещал председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, направив соответствующее обращение на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом рассказал председатель Арцизской общины Сергей Парпуланский, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что для многих семей оплата за свет стала непосильной.

"Уже полгода мы обращаемся в вышестоящие инстанции с требованием решить эту проблему, но Министерство энергетики продолжает откровенно игнорировать наш вопрос, отправляя формальные отписки вместо реальных действий", - пишет он, добавляя копию очередного письма-ответа от Министерства энергетики на обращение с подписями жителей общины.

Он также добавил, что сейчас в горсовете ожидают ответа от офиса Президента и Кабинета министров на отправленное ранее коллективное обращение. Кроме того, к премьер-министру с просьбой помочь в решении этого вопроса обратился глава Одесской ОВА Олег Кипер, рассказал Парпуланский.

Напомним, ранее Министерство энергетики в ответ на обращение жителей громады предложило им подтвердить наличие электроотопления через сбор ряда документов. Но этот процесс является сложным и дорогостоящим, особенно для многоквартирных домов, считает Парпуланский. Также напомним, впервые за 20 лет в Арцизе стартовала реконструкция очистных сооружений 1967 года строительства. Проект финансируется Европейским инвестиционным банком и местными бюджетами на общую сумму 82 млн грн. 

"Благодаря программе по восстановлению Украины от Европейского инвестиционного банка и правительства Украины, Арцизская община получила на проект 69 млн грн. Разница в сумме 13 млн будет уплачена из местных бюджетов Одесской области и Арцизской общины. Проект реконструкции очистных сооружений стартовал 10.10.2024 года", - комментирует Кипер.

Новые очистные канализационные сооружения позволят:

- остановить загрязнение водоемов и избежать экологической катастрофы;

- снизить воздействие на климат благодаря энергосберегающим технологиям;

- обеспечить надежную систему очистки воды для будущих поколений.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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