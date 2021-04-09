АМКУ признал "Артемсоль" монополистом: предприятие задержало отгрузки соли в пользу нескольких дилеров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ГП "Артемсоль" отказаться от применения разных условий к равнозначным соглашениям с дилерами и устранить причины нарушения сроков отгрузки соли собственным дилерам. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня, 8 апреля 2021 года, по результатам рассмотрения заявления одного из дилеров ГП "Артемсоль", АМКУ предоставил предприятию обязательные для рассмотрения рекомендации", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что при рассмотрении заявления АМКУ установил, что ГП "Артемсоль" по результатам 2020 года остается монополистом на рынках соли для промышленной переработки и соли поваренной с частицами 95% и 69% соответственно.
В октябре 2020 года пять дилеров обратились к ГП "Артемсоль" с просьбой уменьшить указанные в контрактах сроки поставки его продукции. Для этого предприятие заключило с ними дополнительные соглашения, в которых указывались уже существенно сокращенные сроки поставки товара.
В АМКУ отмечают, что такое уменьшение сроков поставки товара для отдельных дилеров, а всего на тот период у государственного предприятия их было 21, привело к увеличению нагрузки на производственные мощности "Артемсоль" и невыполнение отдельных контрактных обязательств перед другими контрагентами (в части нарушения сроков отгрузки соли).
Комитет пришел к выводу, что установление государственным предприятием различных сроков отгрузки соли к отдельнным дилерам при исходно равнозначных соглашениях с ними без объективно оправданных на то оснований, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынках первичной реализации поваренной соли и соли для промышленной переработки.
Также АМКУ пришел к выводу, что действия ГП "Артемсоль" по неотгрузке товара отдельным дилерам в установленный контрактом срок, могли привести к дополнительной финансовой нагрузке на них в связи с простоем вагонов.
Хотя "Артемсоль", сообщила АМКУ, что в ноябре 2020 года предприятием было инициировано возвращение условий дилерских контрактов в начальных, у комитета отсутствует информация на подтверждение.
Отмечается, что о результатах рассмотрения рекомендаций, ГП "Артемсоль" должен сообщить АМКУ в 30-дневный срок со дня их получения.
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