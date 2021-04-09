АМКУ визнав "Артемсіль" монополістом: підприємство затримало відвантаження солі на користь кількох дилерів

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"8 квітня 2021 року, за результатом розгляду заяви одного з дилерів ДП "Артемсіль", АМКУ надав підприємству обов’язкові для розгляду рекомендації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час розгляду заяви АМКУ встановив, що ДП "Артемсіль" за результатами 2020 року залишається монополістом на ринках солі для промислової переробки та солі кухонної з частками 95 та 69% відповідно. У жовтні 2020 року п'ять дилерів звернулися до ДП "Артемсіль" з проханням зменшити зазначені у контрактах терміни постачання його продукції. Для цього підприємство уклало з ними додаткові угоди, в яких зазначалися уже суттєво скорочені строки постачання товару.

В АМКУ зауважують, що таке зменшення термінів постачання товару для окремих дилерів, а загалом на той період у державного підприємства їх було 21, призвело до збільшення навантаження на виробничі потужності "Артемсолі" та невиконання окремих контрактних зобов’язань перед іншими контрагентами (в частині порушення термінів відвантаження солі).

Комітет дійшов висновку, що встановлення державним підприємством різних термінів відвантаження солі до окремих дилерів при початково рівнозначних угодах з ними без об’єктивно виправданих на те підстав, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках первинної реалізації кухонної солі та солі для промислової переробки.

Також АМКУ дійшов висновку, що дії ДП "Артемсіль" по невідвантаженню товару окремим дилерам у встановлений контрактом строк, могли призвести до додаткового фінансового навантаження на них у зв’язку з простоєм вагонів.

Хоча "Артемсіль" повідомила АМКУ, що у листопаді 2020 року підприємтсвом було ініційовано повернення умов дилерських контрактів до початкових, у комітету відсутня інформація на підтвердження цього.

Зазначається, що про результати розгляду рекомендацій, ДП "Артемсіль" має повідомити АМКУ у 30-денний строк з дня їх отримання.

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