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“Артемсіль” відкриває унікальний туристичний маршрут в соляні шахти

“Артемсіль” відкриває унікальний туристичний маршрут в соляні шахти

Київ • УНН

 • 57388 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Державне солевидобувне підприємство “Артемсіль” відкриває туристичний маршрут “Таємниці підземного соляного світу”. Всі бажаючі можуть потрапити на екскурсії вже з квітня 2021 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДП.

Цитата

“Наше підприємство має величезний туристичний потенціал, який абсолютно не використовувався. З квітня цього року для відвідування будуть відкриті історичні підземні локації. Ці унікальні місця не були доступні відвідувачам раніше. Але ми на цьому не зупиняємося, і в 2021 році плануємо розпочати роботу ще одного туристичного маршруту — з демонстрацією в соляній шахті світлового та звукового шоу. Таким чином, природні багатства нашого краю тепер зможуть побачити всі бажаючі”, — зазначає керівник ДП “Артемсіль” Вікторія Луценко.

Деталі

Пішохідний маршрут підземними соляними галереями буде працювати на руднику № 1 ДП “Артемсіль”. Цей рудник (колишня назва — “Брянцівська копальня”) є найстарішою соляною шахтою Донбасу. І саме тут з 1881 року почалася історія підприємства.

Під час підземної прогулянки відвідувачі дізнаються історію солевидобутку, побачать лабіринт підземних коридорів, повний незабутніх історій. Туристи ознайомляться з раритетними шахтарськими інструментами і обладнанням, а також з методами видобутку і транспортування солі, які використовувалися раніше.

Знайомство з історичним минулим буде проходити на глибині 200 метрів під землею і продовжиться близько двох годин. За цей час туристи в супроводі професійного екскурсовода пройдуть майже півкілометровий шлях, роблячи зупинки в найбільш цікавих місцях шахти. Таких як: музей солевидобутку з цінними експонатами; оригінальні фотозоні; зони зі світловими ефектами; багатотонна соляна глиба-трибуна; прозорі монокристали; соляні барельєфи і скульптури.

Додамо

Родзинкою маршруту є церковний музей. Побудований в кінці минулого століття, спочатку він являв собою невелику каплицю Святого Вознесіння, в якій молилися шахтарі-соляники перед робочою зміною і після неї. Потім протягом майже 80 років приміщення було в повному запустінні. Згодом храм був відновлений і зараз буде відкритий для відвідувачів.

З огляду на відмінні акустичні можливості шахтних галерей, тут можна буде насолодитися виконанням музичних творів у запису і хоровим співом.

Крім того, влітку цього року планується початок роботи другого екскурсійного маршруту. Фахівці підприємства вже на етапі завершення робіт з монтажу та налагодження обладнання на глибині 300 м. Під час візиту туристи зможуть відвідати соляну залу заввишки 30 метрів, в який будуть проходити унікальні світлові і звукові шоу.

Довідка: ДП "Артемсіль" - одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації харчової солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП "Артемсіль" знаходяться у місті Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію в 15 країн світу.

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