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“Артемсоль” открывает уникальный туристический маршрут в соляные шахты

“Артемсоль” открывает уникальный туристический маршрут в соляные шахты

Киев  •  УНН

 • 57382 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Государственное соледобывающее предприятие “Артемсоль” открывает туристический маршрут “Тайны подземного соляного мира”. Все желающие могут попасть на экскурсии уже с апреля 2021 года, передает УНН со ссылкой на ГП.

Цитата

“Наше предприятие обладает огромным туристическим потенциалом, который совершенно не использовался. С апреля этого года для посещения будут открыты исторические подземные локации. Эти уникальные места не были доступны посетителям ранее. Мы на этом не останавливаемся и в 2021 году планируем начать работу еще одного туристического маршрута с демонстрацией в соляной шахте светового и звукового шоу. Таким образом, природные богатства нашего края теперь смогут увидеть все желающие”, — отмечает руководитель ГП “Артемсоль” Виктория Луценко.

Детали

Пешеходный маршрут подземными соляными галереями будет работать на руднике № 1 ГП “Артемсоль”. Этот рудник (прежнее название — “Брянцевская копь”) является старейшей соляной шахтой Донбасса. И именно здесь с 1881 года началась история предприятия.

Во время подземной прогулки посетители узнают историю соледобычи, увидят лабиринт подземных коридоров, полный незабываемых историй. Туристы ознакомятся с раритетными шахтерскими инструментами и оборудованием, а также с методами добычи и транспортировки соли, которые использовались ранее.

Знакомство с историческим прошлым будет проходить на глубине 200 метров под землей и продолжится около двух часов. За это время туристы в сопровождении профессионального экскурсовода пройдут почти полукилометровый путь, делая остановки в наиболее интересных местах шахты. Таких как: музей соледобычи с ценными экспонатами; оригинальные фотозоны; зоны со световыми эффектами; многотонная соляная глыба-трибуна; прозрачные монокристаллы; соляные барельефы и скульптуры.

Добавим

Изюминкой маршрута является церковный музей. Построенный в конце прошлого столетия, сначала он представлял собой небольшую часовню Святого Вознесения, в которой молились шахтеры-соляники перед рабочей сменой и после нее. Затем в течение почти 80 лет помещение было в полном запустении. Со временем храм был восстановлен и сейчас будет открыт для посетителей.

Учитывая отличные акустические возможности шахтных галерей, здесь можно будет насладиться исполнением музыкальных произведений в записи и хоровым пением.

Кроме того, летом этого года планируется начало работы второго экскурсионного маршрута. Специалисты предприятия уже на этапе завершения работ по монтажу и наладке оборудования на глубине 300 м. Во время визита туристы смогут посетить соляной зал высотой 30 метров, в котором будут проходить уникальные световые и звуковые шоу.

Справка: ГП “Артемсоль” — одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации пищевой соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП “Артемсоль” находятся в г. Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.

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