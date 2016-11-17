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15 марта, 19:03 • 109257 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149848 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127195 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120470 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106951 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102491 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97167 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127173 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Арсенал огнестрельного оружия обнаружили у мужчины в Ужгороде

Арсенал огнестрельного оружия обнаружили у мужчины в Ужгороде

Киев • УНН

 • 7938 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ужгороде во время обыска в доме закарпатца правоохранители изъяли арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Так, в ходе санкционированного обыска в доме закарпатца по улице Гагарина в Ужгороде был обнаружен арсенал огнестрельного оружия.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения мужчине по ст.263 УК Украины- незаконное хранение оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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