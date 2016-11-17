Арсенал огнестрельного оружия обнаружили у мужчины в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ужгороде во время обыска в доме закарпатца правоохранители изъяли арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Так, в ходе санкционированного обыска в доме закарпатца по улице Гагарина в Ужгороде был обнаружен арсенал огнестрельного оружия.
Проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения мужчине по ст.263 УК Украины- незаконное хранение оружия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.