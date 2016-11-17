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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Арсенал вогнепальної зброї виявили у чоловіка в Ужгороді

Арсенал вогнепальної зброї виявили у чоловіка в Ужгороді

Київ • УНН

 • 7938 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Ужгороді під час обшуку в помешканні закарпатця правоохоронці вилучили арсенал вогнепальної зброї. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Так, в ході санкціонованого обшуку в помешканні закарпатця по вулиці Гагаріна в Ужгороді було виявлено арсенал вогнепальної зброї.

Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри чоловіку за ст.263 КК України- незаконне зберігання зброї.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Українські Національні Новини

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