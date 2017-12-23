"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в центральные игре тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне состоялось противостояние 19-го тура команд из лидирующей группы АПЛ в котором "Арсенал" принимал "Ливерпуль", передает УНН.
На 26 минуте передача Салаха закончилась рикошетом от которого мяч попал в Коутиньо. Бразильский полузащитник в касание головой переправил мяч в сетку. В конце тайма мерсисайдцы потеряли стопроцентный момент - Салаха вышел на свидание с Петером Чехом, но кипер парировал удар египтянина.
В течение двух минут на старте следующей половины команды обменялись голами - Салах удвоил преимущество гостей, а Алексис Санчес точно пробил головой с метра до ворот (1:2). В последующие 5-ть минут "канониры" вырвались вперед 3:2. Забивали Джака и Озил.
Однако три очка подопечным Венгера не удалось удержать - на 71 минуте Фирмино пробил Чеха, хотя и вратарю удалось среагировать на удар оппонента - 3:3.
Стоит отметить, что команды продолжили находиться на соседних ступенях в турнирной таблице - "Ливерпуль" 4-й из 35 баллами, а "Арсенал" 5-й с 34-ю.
Как сообщал УНН, Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в 1/2 финала Кубка футбольной лиги.