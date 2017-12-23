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"Арсенал" і "Ліверпуль" зіграли внічию у центральні грі туру АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На стадіоні "Емірейтс" в Лондоні відбулося протистояння 19-го туру команд із лідируючої групи АПЛ в якому "Арсенал" приймав "Ліверпуль", передає УНН.

"Арсенал" і "Ліверпуль" зіграли внічию у центральні грі туру АПЛ

На 26 хвилині передача Салаха закінчилася рикошетом від якого м'яч потрапив до Коутіньйо. Бразильський півзахисник в дотик головою переправив м'яч до сітки. Наприкінці тайму мерсисайдці змарнували стовідсотковий момент – Салаха вийшов на побачення з Петером Чехом, але кіпер парирував удар єгиптянина.

Протягом двох хвилин на старті наступної половини команди обмінялися голами – Салах подвоїв перевагу гостей, а Алексіс Санчес влучно пробив головою з метру до воріт (1:2). В наступні 5-ть хвилин "каноніри" вирвалися вперед 3:2. Забивали Джака і Озіл.

Проте три очки підопічним Венгера не вдалося втримати – на 71 хвилині Роберто Фірміно пробив Чеха, хоч і воротарю вдалося зреагувати на удар опонента – 3:3.

Варто зазначити, що команди продовжили перебувати на сусідніх щаблях в турнірній таблиці – "Ліверпуль" 4-й з 35 балами, а "Арсенал" 5-й із 34-ма.

Як повідомляв УННЗінченко допоміг "Манчестер Сіті" вийти в 1/2 фіналу Кубку футбольної ліги.

Українські Національні Новини

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