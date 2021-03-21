Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Группа японских исследователей сообщила о разработке набора для тестирования, который поможет диагностировать коронавирусную болезнь на ранней стадии. Благодаря этому тест-набору, пользователи могут обнаружить у себя нарушение обоняния. Об этом пишет УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Группа во главе с профессором Икеда Кацухиса из университета Дзюнтендо объявила об этой разработке в пятницу.
Исследователи говорят, что более 80% инфицированных коронавирусом в той или иной степени теряли обоняние. Однако они отмечают, что людям трудно осознавать наличие такого расстройства при слабых симптомах.
В наборе используется запах, похожий на аромат зеленых яблок и на аромат карамели.
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Исследователи сообщили, что они отрегулировали интенсивность запаха таким образом, чтобы он соответствовал минимальным уровням, которые способны выявить люди с нормальным состоянием обоняния.