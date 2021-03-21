Аромат яблук та карамелі: японські вчені розробили тест для ранньої діагностики коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Група японських дослідників повідомила про розробку набору для тестування, який допоможе діагностувати коронавірусну хворобу на ранній стадії. Завдяки цьому тест-набору, користувачі можуть виявити у себе порушення нюху. Про це пише УНН з посиланням на NHK.
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Група на чолі з професором Ікеда Кацухіса з університету Дзюнтендо оголосила про цю розробку в п’ятницю.
Дослідники говорять, що понад 80% інфікованих коронавірусом в тій чи іншій мірі втрачали нюх. Однак вони зазначають, що людям важко усвідомлювати наявність такого розладу в разі слабких симптомів.
У наборі використовується запах, схожий на аромат зелених яблук і на аромат карамелі.
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Дослідники повідомили, що вони відрегулювали інтенсивність запаху таким чином, щоб він відповідав мінімальним рівням, які здатні виявити люди з нормальним станом відчуття нюху.