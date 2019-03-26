Армии заменят некачественных боеприпасов на более 19 млн грн

"В марте 2019 года Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины после длительного судебного разбирательства окончательно защищены интересы государства по факту поставки в декабря 2016 года одним из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Министерства обороны Украины некачественных боеприпасов на общую сумму 19,2 млн грн, что было засвидетельствовано результатам соответствующих натурных испытаний, с которыми не согласился поставщик", - говорится в сообщении.

Судом было принято решение мирного урегулирования спора.

"Судом учтена позиция Главной военной прокуратуры и утверждено заключеные между Министерством обороны Украины и указанным государственным предприятием мирового соглашения, по условиям которых оборонному ведомству будут поставлены новые боеприпасы, причем в количестве, которое почти вдвое превышает первоначальные договоренности сторон без фактического увеличения бюджетных расходов", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в сферу управления Министерства обороны Украины возвращено по решениям судов земель обороны почти 35 тысяч гектаров.



