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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армии заменят некачественных боеприпасов на более 19 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Оборонному ведомству будут поставлены новые боеприпасы, что вдвое превышает первоначальные договоренности между государственным предприятием, которое в 2016 году доставило Министерству обороны некачественные боеприпасы на 19,2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Армии заменят некачественных боеприпасов на более 19 млн грн

"В марте 2019 года Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины после длительного судебного разбирательства окончательно защищены интересы государства по факту поставки в декабря 2016 года одним из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Министерства обороны Украины некачественных боеприпасов на общую сумму 19,2 млн грн, что было засвидетельствовано результатам соответствующих натурных испытаний, с которыми не согласился поставщик", - говорится в сообщении.

Судом было принято решение мирного урегулирования спора.

"Судом учтена позиция Главной военной прокуратуры и утверждено заключеные между Министерством обороны Украины и указанным государственным предприятием мирового соглашения, по условиям которых оборонному ведомству будут поставлены новые боеприпасы, причем в количестве, которое почти вдвое превышает первоначальные договоренности сторон без фактического увеличения бюджетных расходов", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в сферу управления Министерства обороны Украины возвращено по решениям судов земель обороны почти 35 тысяч гектаров.

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