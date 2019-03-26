Армії замінять неякісних боєприпасів на понад 19 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Оборонному відомству будуть поставлені нові боєприпаси, що вдвічі перевищує первинні домовленості між державним підприємством, яке у 2016 році доставило Міністерству оборони неякісні боєприпаси на 19,2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.
“У березні 2019 року Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України після тривалого судового розгляду остаточно захищено інтереси держави за фактом поставки у грудні 2016 року одним із державних підприємств оборонно-промислового комплексу Міністерству оборони України неякісних боєприпасів на загальну суму 19,2 млн грн, що було засвідчено результатами відповідних натурних випробувань, з якими не погодився постачальник”, — йдеться у повідомленні.
Судом було прийнято рішення мирного врегулювання спору.
“Судом враховано позицію Головної військової прокуратури та затверджено укладені між Міністерством оборони України і вказаним державним підприємством мирові угоди, за умовами яких оборонному відомству будуть поставлені нові боєприпаси, причому у кількості, що майже вдвічі перевищує первинні домовленості сторін без фактичного збільшення бюджетних витрат”, — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, до сфери управління Міністерства оборони України повернуто за рішеннями судів земель оборони майже 35 тисяч гектарів.