Міноборони через суди повернуло собі 35 тис. га
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. До сфери управління Міністерства оборони України повернуто за рішеннями судів земель оборони майже 35 тисяч гектарів. Про це повідомив директор Юридичного департаменту Міністерства оборони України Валерій Коваль під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України.
"Протягом останніх років (2015-2018) до сфери управління Міністерства оборони України повернуто за рішеннями судів земель оборони – 34 815 га, нерухомого майна – 133 678 кв. м", – зазначив Коваль.
Також він зазначив, що робота по захисту інтересів Міністерства оборони України та повернення незаконно вилученого нерухомого військового майна і земельних ділянок триває.
Нагадаємо, на підставі рішення судів на рахунки Міноборони протягом 2016-2018 років надійшли кошти у розмірі 86,2 мільйонів гривень.