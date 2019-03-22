Міноборони через суди повернуло собі 35 тис. га

КИЇВ. 23 березня. УНН. До сфери управління Міністерства оборони України повернуто за рішеннями судів земель оборони майже 35 тисяч гектарів. Про це повідомив директор Юридичного департаменту Міністерства оборони України Валерій Коваль під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України.