Протягом двох років Міноборони відсудило 86,2 млн грн за майно і землі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На підставі рішення судів на рахунки Міноборони протягом 2016-2018 років надійшли кошти у розмірі 86,2 мільйонів гривень. Про це повідомив директор Юридичного департаменту Міністерства оборони України Валерій Коваль під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України.
"На підставі рішень судів, які набрали законної сили, на рахунки Міністерства оборони України протягом 2016-2018 років фактично надійшли грошові кошти у розмірі 86,2 млн грн", - зазначив Коваль.
За його словами, у 2018 році у провадженні судових органів перебували 5 461 позовів, стороною або третьою особою в яких виступає Міноборони, на суму 4 млрд грн. Зокрема 2952 розглядалися в порядку адміністративного судочинства, 1506 – в порядку цивільного, а 1003 – в порядку господарського судочинства.
При цьому, Коваль підкреслив, що за підсумками 2018 року відзначається позитивна динаміка у питаннях виконання судових рішень, винесених на користь Міністерства оборони, у сфері його управління об’єктів нерухомого військового майна та земельних ділянок.
Нагадаємо, за даними Рахункової палати, посилаючись на державну таємницю, Міністерство оборони України уникає процедури конкурентних закупівель.