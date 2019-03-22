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Минобороны через суды вернуло себе 35 тыс. га

Киев • УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В сферу управления Министерства обороны Украины возвращено по решениям судов земель обороны почти 35 000 гектаров. Об этом сообщил директор Юридического департамента Министерства обороны Украины Валерий Коваль во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины.

Минобороны через суды вернуло себе 35 тыс. га

"В течение последних лет (2015-2018) в сферу управления Министерства обороны Украины возвращено по решениям судов земель обороны - 34815 га, недвижимого имущества - 133 678 кв. м", - отметил Коваль.

Также он отметил, что работа по защите интересов Министерства обороны Украины и возвращения незаконно изъятого недвижимого военного имущества и земельных участков продолжается.

Напомним, на основании решения судов на счета Минобороны в течение 2016-2018 годов поступили средства в размере 86,2 млн гривен.

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