Армии Израиля и Сирии обменялись обстрелами

Как отмечается, источники в правительственных кругах Сирии подтвердили, что авиаудары попали в завод цветных металлов в одном из промышленных городов провинции. По меньшей мере пять человек получили ранения.

Сирийская армия в ответ обстреляла самолеты с земли.

Местные наблюдатели заявили, что главной целью израильтян были склады оружия, однако неизвестно, оружие на этих складах принадлежало сирийским военным или ливанскому шиитскому ополчению "Хезболла". Израиль неоднократно обстреливал сирийскую территорию в течение последних месяцев, в том числе и с помощью авиации. Большинство атак Израиля было направлено против финансируемой Ираном "Хезболлы", которая поддерживает силы президента Сирии Башара Асада.