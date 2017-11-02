Армії Ізраїлю та Сирії обмінялися обстрілами

Як зазначається, джерела в урядових колах Сирії підтвердили, що авіаудари влучили у завод кольорових металів у одному з промислових міст провінції. Щонайменше п'ятеро осіб дістали ушкоджень.

Сирійська армія у відповідь обстріляла літаки з землі.

Місцеві спостерігачі заявили, що головною ціллю ізраїльтян були склади зброї, однак невідомо, чи зброя на цих складах належала сирійським військовим, чи ліванському шиїтському ополченню "Хезболла". Ізраїль неодноразово обстрілював сирійську територію впродовж останніх місяців, в тому числі і за допомогою авіації. Більшість атак Ізраїлю було спрямовано проти фінансованої Іраном "Хезболли", яка підтримує сили президента Сирії Башара Асада.