"Армия восстановления": украинцы активно приобщаются к восстановлению инфраструктуры
Киев • УНН
Привлеченным к проекту предлагают различные виды работ, среди которых есть как помощь пострадавшим из-за боевых действий, так и непосредственно восстановление инфраструктуры и строительство объектов для ВСУ.
Более 200 тысяч безработных украинцев приобщили к проекту "Армия восстановления", который обеспечивает финансовую поддержку людям и восстановление инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала.
Детали
Осенью 2022 года в Украине стартовал проект "Армия восстановления", целью которого является обеспечение финансовой поддержки граждан и содействие восстановлению инфраструктуры, жилых помещений, объектов гражданской защиты. Сейчас выдано более 200 тысяч направлений для временно безработных украинцев, которые готовы помочь в восстановлении страны. Как известно, сейчас было выплачено заработную плату на сумму более 1,6 млрд грн.
Стоит заметить, что проект охватывает 19 регионов Украины, и самыми активными являются:
- Харьковская область - 32 тыс. направлений;
- Донецкая область - 24 тыс. направлений;
- Киевская область - 23 тыс. направлений;
- Черниговская область - 22 тыс. направлений;
- Полтавская область - 22 тыс. направлений.
Привлеченным к проекту предлагают различные виды работ, среди которых есть как помощь пострадавшим из-за боевых действий, так и непосредственно восстановление инфраструктуры и строительство объектов для ВСУ. Так, например, предлагают разгружать, фасовать и доставлять гуманитарную помощь, обустраивать и укреплять блокпосты, фортификационные сооружения, заниматься строительством защитных сооружений гражданской защиты и тд. Объемы этих работ зависят от потребностей конкретного региона.
То, что нужно делать, определяют военные командования и местные администрации, а затем передают эту информацию в службу занятости. Уже в центрах занятости связываются с теми, кто находится в поисках работы. Для этого участникам нужно подписать временный трудовой договор, по которому оплата труда составляет 1,5 минимальные заработные платы, то есть около 12 000 гривен за полный месяц работы. Впрочем, некоторые участники проекта "Армия восстановления" уже получили предложения от работодателей и получили постоянную работу.
Напомним
Кабмин утвердил перечень энергетического оборудования, освобожденного от НДС и пошлины при ввозе в Украину. Это касается товаров для восстановления энергетической инфраструктуры в рамках соглашений Фонда поддержки энергетики Украины.
"Армия восстановления": привлеченные к общественно полезным работам украинцы в целом заработали 200 млн грн20 июн. 2023, 07:30 • 725895 просмотров