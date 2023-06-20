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"Армия восстановления": привлеченные к общественно полезным работам украинцы в целом заработали 200 млн грн

Киев • УНН

 • 725940 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Государство выплатило 200 млн грн безработным, которые выполняют общественно полезные работы в рамках проекта "Армия восстановления". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Армия восстановления": привлеченные к общественно полезным работам украинцы в целом заработали 200 млн грн

Детали

Проект "Армия восстановления" сейчас работает в 18 регионах, к общественным работам привлечено более 30 тыс. безработных. С безработными подписывают срочный трудовой договор на период выполнения работ, за работу они получают 6 700 грн в месяц. Виды работ зависят от конкретного региона, их потребности определяет руководство областей.

Лидерами по количеству привлеченных безработных к выполнению общественно полезных работ являются: Полтавская область - 5 434 человека, Харьковская область - 5 151 человек, Донецкая область - 3 563 человека, Киевская область - 3 333 человека, Черниговская область - 3 234 человека.

Чаще всего безработных привлекают к разбору завалов жилых домов, поврежденных в результате боевых, разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной работы, плетению маскировочных сеток, консервированию еды для ВСУ, обустройству блокпостов и укрытий, укреплению дамб, предоставлению социальных услуг для перемещенных лиц и т.д.

Напомним

Проект "Армия восстановления" был введен Правительством осенью 2022 года, с целью привлечения безработных к восстановлению страны через выполнение ими общественно-полезных работ.

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