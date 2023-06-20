"Армія відновлення": залучені до суспільно корисних робіт українці загалом заробили 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Держава виплатила 200 млн грн безробітним, які виконують суспільно корисні роботи в межах проєкту "Армія відновлення". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.
Деталі
Проєкт "Армія відновлення" наразі працює у 18 регіонах, до суспільних робіт залучено понад 30 тис. безробітних. З безробітними підписують строковий трудовий договір на період виконання робіт, за роботу вони отримують 6 700 грн в місяць. Види робіт залежать від конкретного регіону, їх потреби визначає керівництво областей.
Лідерами за кількістю залучених безробітних до виконання суспільно корисних робіт є: Полтавська область - 5 434 особи, Харківська область - 5 151 особа, Донецька область - 3 563 особи, Київська область - 3 333 осіб, Чернігівська область - 3 234 особи.
Найчастіше безробітних залучають до розбору завалів житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових, розвантаження, фасування і доставки гуманітарної роботи, плетіння маскувальних сіток, консервування їжі для ЗСУ, облаштування блокпостів та укриттів, укріплення дамб, надання соціальних послуг для переміщених осіб і т.д.
Нагадаємо
Проект "Армія відновлення" був запроваджений Урядом восени 2022 року, з метою залучення безробітних до відбудови країни через виконання ними суспільно-корисних робіт.
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