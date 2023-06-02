Довоєнного рівня безробіття не очікується ще не один рік - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Рівень безробіття за підсумками 2023 року очікується на рівні 18,3%, а до довоєнних показників не повернеться і в 2025 році. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.
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За даними Нацбанку, хоч безробіття поступово і скорочуватиметься завдяки відновленню економіки, до довоєнного рівня ще не мало.
У 2023 році очікується рівень безробіття 18,3%, у 2024-у - 16,5%, у 2025 році - 14,7%.
Тоді як у 2021 році рівень безробіття оцінювався у 9,8%.
Як вказали у НБУ, ситуація на ринку праці залишається непростою. З одного боку, економіка пожвавилася і навесні підприємства почали активніше шукати працівників. Однак опитування свідчать, що більшість підприємств поки не готові до розширення штатів.
Також бізнес не поспішає підвищувати зарплати, хоча й налаштований на утримання кваліфікованих працівників.
Війна ускладнює відновлення ринку праці. Помітно, що в прифронтових областях роботу знайти важче, ніж в центрі чи на заході країни.
Окрім того, посилюються кваліфікаційні диспропорції: шукачі роботи часто мають іншу спеціалізацію, ніж потребує бізнес.
"Попри складнощі, очікується подальше відновлення ринку праці. Цьому сприятимуть пожвавлення економіки та поступове зниження безпекових ризиків завдяки ЗСУ. НБУ прогнозує поступове скорочення рівня безробіття, починаючи вже з цього року. Також у 2023-2025 роках очікується зростання зарплат у реальному вимірі, тобто навіть з вирахуванням інфляції", - вказали у регуляторі.
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