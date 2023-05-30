Безробітних реєструватимуть за новими правилами: що зміниться

Основні зміни

Відтепер подати заяву для набуття, поновлення або припинення статусу безробітного можна через веб-портал чи мобільний застосунок. Або шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.

Статус може отримати член добровольчого формування територіальної громади, якщо він уклав контракт добровольця на безоплатній основі.

Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ.

Днем подання заяви вважається дата їх реєстрації в центрі зайнятості. Рішення про призначення статусу або перереєстрації призначається в той же день.

У центрі зайнятості документи можна пред’явити як у паперовому, так і електронному вигляді. При цьому паперові копії цих документів не є необхідними.

Для визначення можливостей працевлаштування, ступеню мотивації людини до пошуку роботи, безробітних будуть профільовувати. За результатами такої оцінки складається індивідуальний план працевлаштування. Відмова від його підписання є підставою для припинення статусу.

Щоб отримати статус, людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості, зручного для її відвідування, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Виключення - для внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть зареєструватися як безробітні лише у центрі зайнятості за місцем реєстрації як ВПО.

Відмовити у наданні статусу можуть, якщо особа не захоче підписувати індивідуальний плану працевлаштування. І скасують реєстрацію, якщо особа двічі під час воєнного стану відмовилася від громадських та інших робіт тимчасового характеру. Або не виконує завдання індивідуального плану працевлаштування без поважних причин.

Наступна перереєстрація безробітного, у разі наявності рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг, можлива лише за умови повернення коштів та не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

​​Ситуація в Україні

За даними Державної служби статистики, рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму - 127,0 тисяч. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу. Водночас, за даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 18,3%. Тобто шукають роботу в Україні близько 2,5 млн осіб.