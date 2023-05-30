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Безробітних реєструватимуть за новими правилами: що зміниться

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні набув чинності новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, пише УНН.

Основні зміни

  • Відтепер подати заяву для набуття, поновлення або припинення статусу безробітного можна через веб-портал чи мобільний застосунок. Або шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.
  • Статус може отримати член добровольчого формування територіальної громади, якщо він уклав контракт добровольця на безоплатній основі.
  • Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ.
  • Днем подання заяви вважається дата їх реєстрації в центрі зайнятості. Рішення про призначення статусу або перереєстрації призначається в той же день.
  • У центрі зайнятості документи можна пред’явити як у паперовому, так і електронному вигляді. При цьому паперові копії цих документів не є необхідними.
  • Для визначення можливостей працевлаштування, ступеню мотивації людини до пошуку роботи, безробітних будуть профільовувати. За результатами такої оцінки складається індивідуальний план працевлаштування. Відмова від його підписання є підставою для припинення статусу.
  • Щоб отримати статус, людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості, зручного для її відвідування, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Виключення - для внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть зареєструватися як безробітні лише у центрі зайнятості за місцем реєстрації як ВПО.
  • Відмовити у наданні статусу можуть, якщо особа не захоче підписувати індивідуальний плану працевлаштування. І скасують реєстрацію, якщо особа двічі під час воєнного стану відмовилася від громадських та інших робіт тимчасового характеру. Або не виконує завдання індивідуального плану працевлаштування без поважних причин.
  • Наступна перереєстрація безробітного, у разі наявності рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг, можлива лише за умови повернення коштів та не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

    • ​​Ситуація в Україні

    За даними Державної служби статистики, рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму - 127,0 тисяч. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу. Водночас, за даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 18,3%. Тобто шукають роботу в Україні близько 2,5 млн осіб.

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