Безработных будут регистрировать по новым правилам: что изменится

Основные изменения

Отныне подать заявление для получения, восстановления или прекращения статуса безработного можно через веб-портал или мобильное приложение. Или путем личного обращения в ближайший центр занятости.

Статус может получить член добровольческого формирования территориальной громады, если он заключил контракт добровольца на безвозмездной основе.

Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Днем подачи заявления считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации назначается в тот же день.

В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и электронном виде. При этом бумажные копии этих документов не являются необходимыми.

Для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы, безработных будут профилировать. По результатам такой оценки составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием для прекращения статуса.

Чтобы получить статус, человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства. Исключение - для внутренне перемещенных лиц. Они могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.

Отказать в предоставлении статуса могут, если лицо не захочет подписывать индивидуальный план трудоустройства. И отменят регистрацию, если лицо дважды во время военного положения отказалось от общественных и других работ временного характера. Или не выполняет задания индивидуального плана трудоустройства без уважительных причин.

Следующая перерегистрация безработного, при наличии решения о возврате суммы материального обеспечения и стоимости социальных услуг, возможна только при условии возврата средств и не ранее чем через 90 календарных дней со дня прекращения предыдущей регистрации.

Ситуация в Украине

По данным Государственной службы статистики, уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума - 127,0 тысяч. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысячи граждан получали пособие. В то же время, по данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.