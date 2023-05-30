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Безработных будут регистрировать по новым правилам: что изменится

Безработных будут регистрировать по новым правилам: что изменится

Киев • УНН

 • 860146 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине вступил в силу новый Порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, пишет УНН.

Основные изменения

  • Отныне подать заявление для получения, восстановления или прекращения статуса безработного можно через веб-портал или мобильное приложение. Или путем личного обращения в ближайший центр занятости.
  • Статус может получить член добровольческого формирования территориальной громады, если он заключил контракт добровольца на безвозмездной основе.
  • Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.
  • Днем подачи заявления считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации назначается в тот же день.
  • В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и электронном виде. При этом бумажные копии этих документов не являются необходимыми.
  • Для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы, безработных будут профилировать. По результатам такой оценки составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием для прекращения статуса.
  • Чтобы получить статус, человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства. Исключение - для внутренне перемещенных лиц. Они могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.
  • Отказать в предоставлении статуса могут, если лицо не захочет подписывать индивидуальный план трудоустройства. И отменят регистрацию, если лицо дважды во время военного положения отказалось от общественных и других работ временного характера. Или не выполняет задания индивидуального плана трудоустройства без уважительных причин.
  • Следующая перерегистрация безработного, при наличии решения о возврате суммы материального обеспечения и стоимости социальных услуг, возможна только при условии возврата средств и не ранее чем через 90 календарных дней со дня прекращения предыдущей регистрации.

    • Ситуация в Украине

    По данным Государственной службы статистики, уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума - 127,0 тысяч. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысячи граждан получали пособие. В то же время, по данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.

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