Довоенного уровня безработицы не ожидается еще не один год - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Уровень безработицы по итогам 2023 года ожидается на уровне 18,3%, а к довоенным показателям не вернется и в 2025 году. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.
Детали
По данным Нацбанка, хоть безработица и будет постепенно сокращаться благодаря восстановлению экономики, до довоенного уровня еще не мало.
В 2023 году ожидается уровень безработицы 18,3%, в 2024-м - 16,5%, в 2025 году - 14,7%.
Тогда как в 2021 году уровень безработицы оценивался в 9,8%.
Как указали в НБУ, ситуация на рынке труда остается непростой. С одной стороны, экономика оживилась и весной предприятия начали активнее искать работников. Однако опросы свидетельствуют, что большинство предприятий пока не готовы к расширению штатов.
Также бизнес не спешит повышать зарплаты, хотя и настроен на удержание квалифицированных работников.
Война осложняет восстановление рынка труда. Заметно, что в прифронтовых областях работу найти труднее, чем в центре или на западе страны.
Кроме того, усиливаются квалификационные диспропорции: соискатели часто имеют другую специализацию, чем требуется бизнесу.
"Несмотря на сложности, ожидается дальнейшее восстановление рынка труда. Этому будут способствовать оживление экономики и постепенное снижение рисков безопасности благодаря ВСУ. НБУ прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы, начиная уже с этого года. Также в 2023-2025 годах ожидается рост зарплат в реальном измерении, то есть даже за вычетом инфляции", - указали в регуляторе.
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