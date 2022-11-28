"Армия восстановления": к работам привлекли уже более 2000 безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Более 2000 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в шести областях в рамках проекта “Армия восстановления”. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства экономики Украины, передает УНН.
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«В общественно полезных работах задействовано уже более 2000 человек, потерявших работу. Они перешли в статус занятых и получают оплату за выполнение таких работ не менее 6700 грн. В настоящее время государство выплатило им уже 8,5 млн грн», – рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Детали
На сегодняшний день, по сообщению, такие работы проводятся в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской областях. С декабря они будут организованы в Волынской и Запорожской области.
Так, наибольшее количество безработных на сегодняшний день привлекли в Сумской области – 664 человека и Киевской – 509 человек. В Полтавской области привлечено 313 человек, Донецкой – 262 человека, Черниговской – 209 человек, Ровенской – 67 человек.
Чаще всего людей вовлекают к:
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- укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек,
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- заготовке дров для населения,
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- разгрузке гуманитарной помощи,
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- обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,
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- ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы,
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- благоустройству, восстановлению и благоустройству городов,
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- ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов,
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- проведению ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности громад).
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Участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодняшний день составляет 6700 грн. Кроме того, оплату за выполнение таких работ могут дофинансировать из областных бюджетов, указали в министерстве.
Напомним
В октябре министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине будут привлекать безработных граждан в “Армию восстановления”, что предусматривает их участие в общественно полезных работах.