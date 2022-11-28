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“Армія відновлення”: до робіт залучили вже понад 2000 безробітних

“Армія відновлення”: до робіт залучили вже понад 2000 безробітних

Київ • УНН

 • 4509945 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Понад 2000 безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях у межах проекту “Армія відновлення”. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерство економіки України, передає УНН.

Цитата

«У суспільно корисних роботах задіяні вже понад 2000 людей, що втратили роботу. Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 грн. Наразі держава виплатила їм вже 8,5 млн грн», – розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Деталі

На сьогодні, за повідомленням, такі роботи проводяться в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня вони також будуть організовані у Волинській та Запорізькій області.

Так, найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області – 664 особи та Київській – 509 осіб. У Полтавській області залучено 313 осіб, Донецькій – 262 особи, Чернігівській – 209 осіб, Рівненській – 67 осіб.

Найчастіше людей залучають до:

  • укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
  • заготівлі дров для населення,
  • розвантаження гуманітарної допомоги,
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
  • ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
  • упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
  • ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
  • проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Окрім того, оплату за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів, вказали у міністерстві.

Нагадаємо

У жовтні міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні залучатимуть безробітних громадян до “Армії відновлення”, що передбачає їх участь у суспільно корисних роботах.

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