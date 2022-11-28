“Армія відновлення”: до робіт залучили вже понад 2000 безробітних

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«У суспільно корисних роботах задіяні вже понад 2000 людей, що втратили роботу. Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 грн. Наразі держава виплатила їм вже 8,5 млн грн», – розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Деталі

На сьогодні, за повідомленням, такі роботи проводяться в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня вони також будуть організовані у Волинській та Запорізькій області.

Так, найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області – 664 особи та Київській – 509 осіб. У Полтавській області залучено 313 осіб, Донецькій – 262 особи, Чернігівській – 209 осіб, Рівненській – 67 осіб.

Найчастіше людей залучають до:



укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,



заготівлі дров для населення,



розвантаження гуманітарної допомоги,



облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,



ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,



упорядкування, відновлення та благоустрою міст,



ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,



проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).



Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Окрім того, оплату за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів, вказали у міністерстві.

Нагадаємо

У жовтні міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні залучатимуть безробітних громадян до “Армії відновлення”, що передбачає їх участь у суспільно корисних роботах.