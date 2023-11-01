Армия рф снова ударила из артиллерии по Никопольщине, есть раненый - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска сегодня в очередной раз ударили по Никопольщине в Днепропетровской области, ранена женщина, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Агрессор не унимается. Снова под ударом Никопольщина – Марганецкая громада. И снова пострадал гражданский человек. Из-за артиллерийского обстрела ранена 42-летняя женщина", - написал Лысак в Телеграм.
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По словам главы ОВА, пострадавшая в больнице в состоянии средней тяжести.
"Горит частный дом. Последствия атаки уточняются", - отметил Лысак.
Напомним
Это не первый за сегодня удар армии рф по Никопольщине, сообщалось об одном погибшем и 6 раненых.