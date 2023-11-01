Армія рф знову вдарила з артилерії по Нікопольщині, є поранена - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська сьогодні вчергове вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області, поранено жінку, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Агресор не вгамовується. Знову під ударом Нікопольщина – Марганецька громада. І знову постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка", - написав Лисак у Телеграм.
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Зі слів голови ОВА, постраждала у лікарні в стані середньої тяжкості.
"Горить приватний будинок. Наслідки атаки уточнюються", - зазначив Лисак.
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Це не перший за сьогодні удар армії рф по Нікопольщині, повідомлялося про одного загиблого та 6 поранених.