Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  170496 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
  •  168103 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  164339 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  166219 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  256199 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  272111 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  232140 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  208823 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  177031 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  197066 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  166601 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  169217 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151947 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  146439 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  144329 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин

На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин

  •  148910 просмотра
Умеров поблагодарил Норвегию и Великобританию за создание Коалиции морских сил и средств в поддержку Украины

Умеров поблагодарил Норвегию и Великобританию за создание Коалиции морских сил и средств в поддержку Украины

  •  140313 просмотра
Столичные власти планируют запустить "челночное движение" метро на "синей ветке" уже 13 декабря: что известно

Столичные власти планируют запустить "челночное движение" метро на "синей ветке" уже 13 декабря: что известно

  •  137728 просмотра
Шмыгаль отчитался о прогрессе Нацстратегии по созданию безбарьерной среды

Шмыгаль отчитался о прогрессе Нацстратегии по созданию безбарьерной среды

  •  136935 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли восемь громад, зафиксировано более семи десятков взрывов

Сумщина: россияне обстреляли восемь громад, зафиксировано более семи десятков взрывов

  •  136463 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
armiya-rf-zapustila-kab-na-kupyansk-uzlovoi-povredila-pyatietazhku

Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 07:00  •  12841 просмотра

Read in English

Российские войска выпустили КАБ на Купянск-Узловой, повредив пятиэтажку

Российские войска в прошедшие сутки запустили КАБ на Купянск-Узловой в Харьковской области, поврежден пятиэтажный дом, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 21:43 в Купянск-Узловом в результате обстрела поврежден многоквартирный пятиэтажный дом. Без пострадавших. Предварительно: армия рф применила КАБ

- написал Синегубов в Telegram.

Детали

Артиллерийским и минометным обстрелам врага, по словам главы ОВА, подверглись более 19 населенных пунктов Харьковской области: Охримовка, Волчанск, Бударки Чугуевского района, Плетеневка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района и др.

Около 18:10 в результате вражеских обстрелов в городе Купянск горела хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет, отметил Синегубов.

Дополнение

"ВСУ отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки", - сообщил глава ОВА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Армія рф запустила КАБ на Куп'янськ-Вузловий, пошкодила п'ятиповерхівку
Russian army launches KAB on Kupyansk-Vuzlovyi, damages a five-story building
Новости по теме

Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку

Российские войска выпустили КАБ на Купянск-Узловой, повредив пятиэтажку.

Война •   •  12859 просмотра
Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку

МВФ ожидает от Украины стратегии доходов

МВФ призывает Украину запустить стратегию национальных доходов.

Экономика •   •  13632 просмотра
МВФ ожидает от Украины стратегии доходов

Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет

Российские войска обстреляли Очаков в Украине, повредив здания и линии электропередач, но обошлось без жертв. Противовоздушная оборона также сбила вражеский беспилотник над Николаевской областью.

Война •   •  16123 просмотра
Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет

россияне утром обстреляли Херсон: есть раненый

Российские войска обстреляли центр Херсона, ранив одного 29-летнего мужчину, которого госпитализировали. Обстрел произошел около 7:00 утра.

Война •   •  19041 просмотра
россияне утром обстреляли Херсон: есть раненый

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч

С 24 февраля 2022 года российские войска понесли примерно 340 650 потерь личного состава и потеряли 5664 танка среди другой военной техники в Украине.

Война •   •  30836 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

В Херсонской области российская агрессия привела к 1 гибели и 4 ранениям за 24 часа, в целом по региону было совершено 125 обстрелов и выпущено 597 снарядов из различных видов вооружений.

Война •   •  112863 просмотра
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтверждает технический сбой в своей сети, который может повлиять на работу интернета и услуг связи для некоторых абонентов; ремонтные работы продолжаются.

Технологии •   •  107812 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda подверглось ракетному удару вблизи Йемена в Красном море, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал и не погиб; все 22 члена индийского экипажа в безопасности.

Новости Мира •   •  106233 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Шахид" в Синельниковском районе, а во время российских артиллерийских обстрелов в Никопольском районе обошлось без жертв.

Война •   •  103263 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

В работе Киевстар произошел масштабный сбой: массовая потеря связи и интернета

Абоненты "Киевстар" столкнулись с масштабным отключением связи и интернета, официальный сайт компании также не работает. Компания пока что не комментирует ситуацию.

Технологии •   •  100928 просмотра
В работе Киевстар произошел масштабный сбой: массовая потеря связи и интернета