Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку
Киев • УНН
Российские войска выпустили КАБ на Купянск-Узловой, повредив пятиэтажку
Российские войска в прошедшие сутки запустили КАБ на Купянск-Узловой в Харьковской области, поврежден пятиэтажный дом, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 21:43 в Купянск-Узловом в результате обстрела поврежден многоквартирный пятиэтажный дом. Без пострадавших. Предварительно: армия рф применила КАБ
Детали
Артиллерийским и минометным обстрелам врага, по словам главы ОВА, подверглись более 19 населенных пунктов Харьковской области: Охримовка, Волчанск, Бударки Чугуевского района, Плетеневка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района и др.
Около 18:10 в результате вражеских обстрелов в городе Купянск горела хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет, отметил Синегубов.
Дополнение
"ВСУ отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки", - сообщил глава ОВА.
Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку
Российские войска выпустили КАБ на Купянск-Узловой, повредив пятиэтажку.
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