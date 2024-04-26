Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети

российские войска ударили, переднего, управляемыми авиабомбами по центральной части города Дергачи Харьковской, в результате чего травмировались двое детей 5-ти и 16 лет. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей. Девочки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации - написал Синегубов в Telegram.

По словам главы ОВА, оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно - управляемыми авиабомбами. Информация о последствиях вражеской атаки еще обновляется, добавил Синегубов.

По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА