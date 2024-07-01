Оккупанты ударили КАБом по Харькову. Информация о разрушениях уточняется. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг ударил КАБом по Харькову. На эту минуту - без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, профильные службы выехали на место - сообщил Синегубов.

Ранее

В Харькове был слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах.