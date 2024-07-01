Армія рф вдарила КАБом по Харкову: інформація щодо руйнувань уточнюється
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Харкову КАБом, завдавши шкоди, але, за повідомленнями місцевої влади, жертв немає.
Окупанти вдарили КАБом по Харкову. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог вдарив КАБом по Харкову. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце
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У Харкові було чутно вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари.