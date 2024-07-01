У Харкові було чутно вибух: в ОВА повідомили про ворожі удари
Київ • УНН
У Харкові, Україна, пролунав вибух.
У Харкові було чутно вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари, пише УНН.
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"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" - написав Терехов у Telegram.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район - будьте в укриттях!", - зазначив голова ОВА Синєгубов у Telegram.
У Харківській та низці інших областей - повітряна тривога.
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