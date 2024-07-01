В Харькове был слышен взрыв: в ОВА сообщили о вражеских ударах
Киев • УНН
В Харькове, Украина, прогремел взрыв.
В Харькове был слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах, пишет УНН.
Детали
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" - написал Терехов в Telegram.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район - будьте в укрытиях!", - отметил глава ОВА Синегубов в Telegram.
В Харьковской и ряде других областей - воздушная тревога.
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