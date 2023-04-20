Армия рф еще дважды обстреляла Черниговскую область: одна из раненых умерла в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 12:00 четверга российские войска еще дважды обстреляли пограничье Черниговской области из минометов. Есть раненые и погибшие, сообщили в ОК "Север", пишет УНН.
Детали
Как указано, с 10:40 до 11:00 зафиксировано 2 прихода, предположительно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
С 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка. О повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
"В результате обстрела ранены 3 местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице", - сообщили в ОК "Север".
Напомним
Сумскую область ночью и утром российские оккупанты обстреляли из минометов, сообщили в Сумской ОВА. По данным ОК "Север", под вражеские обстрелы утром дважды попало и пограничье Черниговской области.