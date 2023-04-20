Сумщину та Чернігівщину вранці обстріляли окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сумську область вночі та вранці російські окупанти обстріляли з мінометів, повідомили у Сумській ОВА. За даними ОК "Північ", під ворожі обстріли вранці потрапило й прикордоння Чернігівської області, пише УНН.
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"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 мінометних обстріли (12 прильотів) території Білопільської громади. На щастя, без наслідків", - ідеться у повідомленні Сумської ОВА у Telegram.
ОК "Північ" повідомляє, що станом на 09:00 20 квітня російські війська також двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області.
З 06:45 до 06:58 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, у н.п. Миколаївка. З 06:52 до 07:00 заіфіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, у районі н.п. Янжулівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація в обох випадках не надходила.
Нагадаємо
Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.