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Сумскую и Черниговскую области утром обстреляли оккупанты

Сумскую и Черниговскую области утром обстреляли оккупанты

Киев • УНН

 • 715252 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сумскую область ночью и утром российские оккупанты обстреляли из минометов, сообщили в Сумской ОВА. По данным ОК "Север", под вражеские обстрелы утром попало и пограничье Черниговской области, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 2 минометных обстрела (12 прилетов) территории Белопольской громады. К счастью, без последствий", - говорится в сообщении Сумской ОВА в Telegram.

ОК "Север" сообщает, что по состоянию на 09:00 20 апреля российские войска также дважды обстреляли пограничье Черниговской области.

С 06:45 до 06:58 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в н.п. Николаевка. С 06:52 до 07:00 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Янжуловка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация в обоих случаях не поступала.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 57 авиационных ударов. Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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