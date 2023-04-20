Армія рф ще двічі обстріляла Чернігівщину: одна з поранених померла у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на 12:00 четверга російські війська ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі, повідомили в ОК "Північ", пише УНН.
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Як вказано, з 10:40 до 11:00 зафіксовано 2 приходи, імовірно, з міномету 120 мм, у районі н.п. Грем’ячка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 11:00 до 11:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, по н.п. Галаганівка. Про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
"У результаті обстрілу поранено 3-х місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні", - повідомили в ОК "Північ".
Нагадаємо
Сумську область вночі та вранці російські окупанти обстріляли з мінометів, повідомили у Сумській ОВА. За даними ОК "Північ", під ворожі обстріли вранці двічі потрапило й прикордоння Чернігівської області.