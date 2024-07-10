Сегодня, 10 июля, в Запорожской области в результате атаки рф произошло прямое попадание в здание пожарной части. Пожарные находились в укрытии и не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня в результате атаки рф по прифронтовому населенному пункту произошло прямое попадание в здание пожарной части. В результате горела кровля гаража на площади 400 кв.м и поврежден пожарно-спасательный автомобиль - сообщает ГСЧС.

Отмечается, что пожарные находились в укрытии и не пострадали.

Как указали в ГСЧС, страна-террорист, не имея никаких моральных или гражданских ценностей, вопреки международным конвенциям и доктринам, продолжает атаки на украинских спасателей.

Напомним



За прошедшие сутки захватчики совершили 476 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской областии.