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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф почти восемь часов обстреливала Херсон и пригород: в ОВА рассказали детали и показали последствия

Армия рф почти восемь часов обстреливала Херсон и пригород: в ОВА рассказали детали и показали последствия

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 07:27  •  22393 просмотра

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В результате массированного обстрела Херсона и пригорода российскими войсками пострадали 10 человек, среди них две девочки 5 и 7 лет.

Десять человек пострадали накануне, 12 августа, в результате массированного обстрела Херсона и пригорода российскими войсками. Среди раненых - две девочки, 5 и 7 лет. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин и опубликовал видео с последствиями атак, передает УНН.

Вчера вечером российские войска начали массированно бить по Херсону и пригороду. Вражеские обстрелы продолжились и ночью. За почти восемь часов вражеских атак - десять пострадавших. К сожалению, одна женщина умерла в реанимации. Среди раненых - две девочки, 5 и 7 лет. У них - острые реакции на стресс. Врачи оказали детям необходимую медпомощь

- сообщил Прокудин.

По его словам, еще два человека получили помощь и будут лечиться амбулаторно. Пятеро херсонцев - госпитализированы в больницы. Они получили ранения средней степени тяжести и сейчас находятся под наблюдением наших врачей.

На Херсонщині росіяни поцілили у "швидку", є загиблий, серед 17 поранених двоє дітей13 августа 2024, 06:10 • 29387 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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