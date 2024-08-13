Армия рф почти восемь часов обстреливала Херсон и пригород: в ОВА рассказали детали и показали последствия

Десять человек пострадали накануне, 12 августа, в результате массированного обстрела Херсона и пригорода российскими войсками. Среди раненых - две девочки, 5 и 7 лет. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин и опубликовал видео с последствиями атак, передает УНН.

Вчера вечером российские войска начали массированно бить по Херсону и пригороду. Вражеские обстрелы продолжились и ночью. За почти восемь часов вражеских атак - десять пострадавших. К сожалению, одна женщина умерла в реанимации. Среди раненых - две девочки, 5 и 7 лет. У них - острые реакции на стресс. Врачи оказали детям необходимую медпомощь - сообщил Прокудин.

По его словам, еще два человека получили помощь и будут лечиться амбулаторно. Пятеро херсонцев - госпитализированы в больницы. Они получили ранения средней степени тяжести и сейчас находятся под наблюдением наших врачей.

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