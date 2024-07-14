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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия РФ осуществила 17 обстрелов Сумщины, зафиксировано 90 взрывов

Армия РФ осуществила 17 обстрелов Сумщины, зафиксировано 90 взрывов

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 19:39  •  5476 просмотра

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Российские войска 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 90 взрывов в разных населенных пунктах.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Есманьская, Дружбовская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

  • Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (20 взрывов), обстрел из РСЗО (19 взрывов), минометов (3 взрыва), пуски с самолета 6 ракет типа "НАР" (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).
  • Эсманская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из миномета (1 взрыв).
  • Белопольская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), обстрел из СПГ (2 взрыва), обстрел из РСЗО (10 взрывов).
  • Середино-Будская громада: враг нанес удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: россияне ударили из минометов (14 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Армия рф сбросила взрывчатку на одну из общин Сумщины, ударила FPV дроном по еще одной13 июля 2024, 07:40 • 23308 просмотров

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