Армия РФ осуществила 17 обстрелов Сумщины, зафиксировано 90 взрывов
Киев • УНН
Российские войска 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 90 взрывов в разных населенных пунктах.
В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Есманьская, Дружбовская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
- Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (20 взрывов), обстрел из РСЗО (19 взрывов), минометов (3 взрыва), пуски с самолета 6 ракет типа "НАР" (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Эсманская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Зноб-Новгородская громада: враг бил из миномета (1 взрыв).
- Белопольская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), обстрел из СПГ (2 взрыва), обстрел из РСЗО (10 взрывов).
- Середино-Будская громада: враг нанес удар FPV дроном (1 взрыв).
- Дружбовская громада: россияне ударили из минометов (14 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).
Армия рф сбросила взрывчатку на одну из общин Сумщины, ударила FPV дроном по еще одной13 июля 2024, 07:40 • 23308 просмотров
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